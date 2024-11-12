المقاومة اللبنانية تقصف شركة صناعات أسلحة في ضواحي "تل أبيب"

جدّدت المقاومة اللبنانية ، مساء الأربعاء، استهداف قاعدة "الكرياه"، الواقعة في "تل أبيب"، على بعد 120 كلم من الحدود مع فلسطين المحتلة، بصواريخ باليستية، من نوع "قادر 2".

وأصابت صواريخ "قادر 2" أهدافها بدقة، في الاستهداف الثاني لـ"الكرياه"، الذي نفّذه حزب الله في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، عند الساعة الـ6:15 مساءً (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وجاءت هذه العملية بعد أقل من 3 ساعات على استهداف المقاومة "الكرياه" بمسيّرات انقضاضية نوعية، حققت أهدافها بدقة أيضاً، عند الـ3:30 من بعد الظهر.

وقاعدة "الكرياه" هي مقرّ وزارة وزارة الأمن الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو.

في عملية أخرى ضمن عمليات "خيبر"، استهدفت المقاومة، للمرة الأولى، شركة صناعات الأسلحة العسكرية "IWI"، التي تقع في "رمات هشارون" في ضواحي "تل أبيب"، على بعد 110 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، بصلية من الصواريخ النوعية.

وفي هذا الاستهداف أيضاً، الذي تم عند الـ6:25 مساءً، حققت صواريخ حزب الله النوعية أهدافها بدقة.

على بعد 110 كلم من الحدود أيضاً، وبصلية أخرى من الصواريخ النوعية، استهدفت المقاومة عند الـ5:45 مساءً، قاعدة "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب".

وجاء قصف القاعدة، وهي مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في إطار سلسلة عمليات "خيبر".

وكان إعلام إسرائيلي قد علّق على الاستهداف الذي طال وسط كيان الاحتلال، بحيث أكد مراسل "القناة 12" أنّ "إطلاق النار على تل أبيب يثبت امتلاك حزب الله قدرات نارية واسعة جداً".

كما اعترف اللواء في الاحتياط، إيتان دانغوت، بأنّ حزب الله "يحافظ على قدراته الصاروخية، وتلك الخاصة بالمسيّرات، ويحقّق الإنجازات من خلالها".

