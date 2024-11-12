عدوان إسرائيلي يستهدف جسوراً وطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص

13-11-2024

عدوان إسرائيلي يستهدف جسوراً وطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص

وقعت أضرار مادية كبيرة في عدد من الجسور والطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص الغربي جراء عدوان جوي إسرائيلي مساء اليوم.

وذكر مصدر عسكري “حوالي الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسوراً على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرقات “وخروجها عن الخدمة”.

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