عدوان إسرائيلي يستهدف جسوراً وطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص

وقعت أضرار مادية كبيرة في عدد من الجسور والطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص الغربي جراء عدوان جوي إسرائيلي مساء اليوم.

وذكر مصدر عسكري “حوالي الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسوراً على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرقات “وخروجها عن الخدمة”.