عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 12/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة اللبنانية بتاريخ الثلاثاء 12-11-2024، 20 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





1- الساعة 09:00 استهداف مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية.



2- الساعة 09:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلامية هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، للمرة الأولى، على مصنع يكنعام عيليت (مصنع للإنتاج التكنولوجي العسكري) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة.



3- الساعة 10:15 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.



4- الساعة 12:05 استهداف مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخية.‏



5- الساعة 12:50 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.



6- الساعة 13:00 استهداف مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 13:15 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية، للمرّة الأولى، قاعدة هحوتريم (قاعدة جوية رئيسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على تشكيل التجهيز والنقل، كما يوجد فيها مصنع محركات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.



8- الساعة 14:25 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.



9- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.‏



10- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏



11- الساعة 15:05 استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية صاروخية.



12- الساعة 16:25 استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلة بصليةٍ صاروخية.



13- الساعة 16:45 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية (قاعدة جوّية رئيسية، تتبع لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي، تضم أسراب من طائرات F-15، وطائرات بدون طيار هيرون-TP، وتضم وحدات خاصة بالحرب الالكترونية) وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 145 كلم جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.



14- الساعة 17:30 استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية.



15- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية نوعية، وحققت إصابات دقيقة.



16- الساعة 18:35 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في خربة المنارة (قرب مستوطنة المنارة)، بصليةٍ صاروخية نوعية، وحققت إصابات دقيقة.



17- الساعة 18:50 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، وأصابت أهدافها بدقّة.



18- الساعة 19:00 استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.



19- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في خربة المنارة (بين موقعي مسكافعام والعباد)، بصليةٍ صاروخية.



20- الساعة 20:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.





