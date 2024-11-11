إيران تدعم تطبيع العلاقات بين سورية وتركيا

أعربت إيران عن دعمها لمسار تطبيع العلاقات بين سورية وتركيا، حيث أشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى لقاء جمع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مع المبعوث الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف خلال الجولة الـ22 من اجتماعات مسار أستانة.

وأدان خاجي الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان والضفة الغربية، محذراً من أهداف إسرائيل التوسعية ومحاولاتها تغيير موازين القوى في المنطقة.

كما أكد خاجي دعم إيران لأي مبادرات تهدف إلى إحلال السلام في سورية، معرباً عن استعداد بلاده لتسهيل تطبيع العلاقات السورية-التركية.



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