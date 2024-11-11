13-11-2024
الأسد يبحث مع بن سلمان التصعيد الإسرائيلي في المنطقة
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بحث الرئيس بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان التصعيد الإسرائيلي الأخير في المنطقة.
وتطرقا خلال محادثاتهما إلى أهمية القمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في الرياض في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على بعض دول المنطقة.
وأكد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية وخطورة تمدد العدوان ليشمل دولًا أخرى.
كما ناقشا العلاقات الثنائية بين سورية والسعودية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين.
شهدت الرياض قمة عربية-إسلامية حضرها قادة دول عربية وإسلامية، حيث أدان المشاركون الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان، وحذروا في البيان الختامي من توسع رقعة الهجمات لتشمل دولًا أخرى مثل سورية، العراق، وإيران.
RT
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