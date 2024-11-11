تعزيزات عسكرية إلى القواعد الأمريكية في ريف الحسكة

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى القواعد الأمريكية في ريف الحسكة، حيث قامت القوات الأمريكية بإدخال رتل من الآليات المحملة بالتعزيزات العسكرية واللوجستية من العراق لدعم قواعدها المنتشرة في شمال شرقي سورية.

ووفقاً لمصدر خاص تحدث، دخل الرتل المؤلف من 20 آلية، بما في ذلك شاحنات وعربات مغطاة، الأراضي السورية عبر معبر الوليد في ريف اليعربية، برفقة آلية عسكرية ترفع العلم الأمريكي.

وأضاف المصدر أن الرتل توجه إلى القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير بالقرب من الحدود السورية-العراقية، ومن المتوقع أن ينتقل لاحقاً إلى قواعد أخرى في ريف الحسكة، خاصة قاعدة الشدادي الواقعة جنوب الحسكة والتي تتمركز بين القواعد الأمريكية في دير الزور والحسكة.

في سياق متصل، شهدت قواعد الشدادي وخراب الجير هبوطاً متكرراً لطائرات الشحن العسكرية، حيث كثفت القوات الأمريكية مؤخراً نقل التعزيزات جواً، خاصة الأسلحة المتقدمة، لضمان حماية وجودها في ظل الهجمات المتزايدة بالطائرات المسيّرة.

تأتي هذه التعزيزات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات على القواعد الأمريكية بالتزامن مع التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.



أثر برس