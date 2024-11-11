لافرنتينيف : نأمل أن يغير ترامب السياسة الأمريكية تجاه سورية!

أعرب ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، عن تفاؤل روسيا بإمكانية تغيير محتمل في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سورية في حال عودة دونالد ترامب للرئاسة.



لكنه أكد أن موسكو ستركز على الأفعال والمقترحات العملية، وليس التصريحات فقط.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات “أستانا” المنعقدة في العاصمة الكازاخية، حيث أوضح لافرنتييف أن روسيا ستبذل جهودها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سورية.

وأشار إلى أن الجولة الـ22 من محادثات “أستانا” ستركز على تأثير الوضع الإقليمي على سورية.

المفاوضات تشهد حضور وفود من الدول الضامنة لعملية “أستانا”؛ روسيا، تركيا، وإيران، إضافة إلى وفد الحكومة السورية برئاسة معاون وزير الخارجية أيمن رعد.

كما يشارك مندوبون من الأمم المتحدة، الأردن، لبنان، والعراق.

ومن المقرر عقد جلسة عامة يعقبها مؤتمر صحفي في اليوم الثاني من الاجتماعات، وفقًا لبيان سابق من وزارة الخارجية الكازاخستانية، يتناول فيه المشاركون مستجدات الملف السوري وجهود التوصل إلى حل سياسي شامل.

جدول أعمال “أستانا” يشمل قضايا مثل إطلاق الرهائن، البحث عن المفقودين، الوضع الإنساني، وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار سورية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.



أثر برس