تسهيلات أردنية للشاحنات والسيارات السورية

لطالما اشتكى التجار والمصدرين السوريين من عرقلة شحناتهم عبر الحدود السورية الأردنية، وما تتسبب به هذه العرقلة من تلف للبضائع و عدم قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية ضمن دول الخليج.

وفي السياق كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا صالح كيشور عن تسهيلات جديدة حصلت عليها الشاحنات السورية من قبل الأردن بحيث تم تخفيض الانتظار من 15 يوم إلى نحو يومين فقط، إضافة إلى تمديد افتتاح المعبر ساعتين يومياً، لتصبح ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وفيما يخص دخول الشاحنات السورية إلى دول الخليج كشف كيشور عن مباحثات مع هذه الدول لمنح سائقي سيارات الشحن السورية تأشيرات دخول، بما يمكن هذه السيارات من الدخول إلى تلك الدول، بحيث تتعزز مكاسب الشركات من هذه التسهيلات.

ووفقاً لكيشور فيبلغ عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي حوالي الـ 27 ألف شاحنة، تنتظر جميعها فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقاً.

يشار إلى أنه ونتيجة عدم قدرة الشاحنات السورية على دخول بعض الدول الخليجية يضطر أصحاب البضائع لنقل بضائعهم إلى هذه الدول عبر سيارات أردنية أو سيارات من ذات الدول الأمر الذي يفوت المنفعة على شركات الشحن السورية.

يذكر أن وفداً وزارياً ضم وزراء الداخلية ، والنقل، والإدارة المحلية والبيئة، والمالية السوريين، عقد اجتماعاً مع المعنيين في معبر نصيب وتم بحث مشكلات عدة تتعلق بطول المدة الزمنية في تصريف الـ 100 دولار للقادمين ومشكلات تتعلق بالشحن والترانزيت والطاقة الاستيعابية للمعبر منذ نحو شهر تقريباً.

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