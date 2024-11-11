أسعار الذهب بـ “الليرة السورية” اليوم

سجل الذهب المحلي، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً عن سعره الفائت بمقدار 25 ألف ليرة سورية، وفقاً لنشرة الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق.

وحددت الجمعية في نشرتها سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بمليون و105 آلاف ليرة، وسعر الشراء منه بمليون و104 آلاف ليرة، فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 قيراط بـ 947 ألف و143 ليرة، وسعر الشراء منه بـ 946 ألف و143 ليرة.

كما حددت الجمعية سعر الأونصه عيار 995 قيراط بـ 40 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بـ 9 ملايين و200 ألف ليرة.