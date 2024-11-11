عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 11/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 11-11-2024، 22 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





⚡1- ليل أمس الأحد 10-11-2024 استهداف مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.



⚡2- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.



⚡3- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية.



⚡4- الساعة 11:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية.



⚡5- الساعة 11:30 شن هجوم جوّي بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، وأصابت أهدافها بدقة.



⚡6- الساعة 12:10 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخية كبيرة.



⚡7- الساعة 12:10 شن هجوم جوّي بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم وأصابت أهدافها بدقة.



⚡8- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالقذائف المدفعية.



⚡9- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية في بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية.



⚡10- الساعة 13:15 استهداف مستوطنة غورن بصلية صاروخية.



⚡11- الساعة 14:10 استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية.



⚡12- الساعة 14:10 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.



⚡13- الساعة 14:10 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية.



⚡14- الساعة 16:15 استهداف قاعدة عميعاد (مقر قيادة ‏الفيلق الشمالي) جنوب مدينة صفد المحتلة، بِصليةٍ صاروخية كبيرة.‏



⚡15- الساعة 16:35 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏



⚡16- الساعة 17:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم (قاعدة التدريب الأساسية للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة.



⚡17- الساعة 17:00 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.



⚡18- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية.



⚡19- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.



⚡20- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.‏



⚡21- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.‏



⚡22- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة يسود هامعلاه بصليةٍ صاروخية.



