كينيدي جونيور: ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا

روبرت كينيدي جونيور، أحد حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكد أن ترامب يخطط لسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وفي حديثه خلال بث مباشر يغطي نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال كينيدي: “كنا نتحدث عن الشرق الأوسط عندما قام ترامب برسم خريطة للمنطقة على ورقة، مشيرًا بشكل خاص إلى الحدود بين سوريا وتركيا”، وفقًا لما نقله موقع “ميدل إيست آي”.

وأضاف كينيدي نقلاً عن ترامب: “لدينا 500 جندي على الحدود بين سوريا وتركيا، في معسكر صغير تعرض للقصف، بينما هناك 750 ألف جندي في تركيا و250 ألفًا في سوريا. إذا نشب صراع بينهم، سنكون نحن في المنتصف”.

وأشار كينيدي إلى أن “الجنرالات” حذروا ترامب من أن القوات الأمريكية قد تكون “وقودًا للمعارك” في حال وقوع اشتباكات بين تركيا والقوات الكردية. ورد ترامب على ذلك بالقول: “اسحبوهم من هناك”.

وأوضح كينيدي، الذي يلعب دورًا محوريًا في إدارة ترامب القادمة، أن الرئيس المنتخب أظهر نيته بوضوح بشأن شمال سوريا خلال رحلة بالطائرة.

ووصف ترامب كينيدي بأنه “رجل موثوق”، مشيرًا إلى أن كينيدي سيلعب دورًا كبيرًا في إدارته المقبلة.

من جهة أخرى، أفادت سينم محمد، ممثلة “مجلس سوريا الديمقراطية” في واشنطن، أن سياسة ترامب هذه المرة قد تختلف عن سياساته السابقة. وأوضحت أن “ترامب سيضع هذه المرة تركيزًا أكبر على القضايا الداخلية، مثل الاقتصاد والهجرة”، وفقًا لما نشره موقع “نورث برس”.

وأشارت محمد إلى أن الظروف السياسية والأمنية في المنطقة والعالم قد تغيرت منذ أن كان ترامب رئيسًا للمرة الأولى، مضيفة: “ترامب وعد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب واتباع نهج جديد”.

وفي تقرير سابق لصحيفة “النهار” اللبنانية، ذكرت مصادر كردية أن “قوات سوريا الديمقراطية” والجناح السياسي لها، يشعرون بالقلق من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، نظرًا للقرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته السابقة والتي أثرت على المنطقة.

خلال رئاسته السابقة (2017-2021)، اتخذ ترامب عدة قرارات تتعلق بسوريا، أبرزها سحب القوات الأمريكية من مناطق شمال شرق سوريا والسماح لتركيا بشن عملية عسكرية ضد “قسد”.

وفي عام 2019، أعلن ترامب عبر منصة “X” عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء “الحروب السخيفة التي لا نهاية لها في سوريا”. وأوضح حينها أن الولايات المتحدة كان من المفترض أن تبقى في سوريا لمدة 30 يومًا فقط، لكنها تورطت بشكل أعمق في صراع طويل الأمد.

ومن الجدير بالذكر أن ترامب أعلن يوم الأربعاء رسميًا فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما أكد وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أنه لا يستبعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق بعد هذه الانتخابات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.

أثر برس