ترامب يختار إليز ستيفانيك المؤيدة لكيان الاحتلال سفيرةً لبلاده لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيرشح النائبة عن نيويورك، إليز ستيفانيك، المؤيدة لـ"إسرائيل"، لمنصب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب في بيان لصحيفة "واشنطن بوست": "يشرّفني أن أرشّح رئيسة اللجنة إليز ستيفانيك لتخدم في حكومتي كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".

وكانت ستيفانيك، وهي عضو رفيع المستوى في الكونغرس من الجمهوريين، من أبرز المشرّعين المؤيّدين لـ"إسرائيل". وقد قادت الجهود الرامية إلى ما تسمّيه "مكافحة معاداة السامية" في الجامعات الأميركية.

وقد أدّت استجواباتها القاسية في الخريف الماضي إلى رحيل رؤساء جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا.

وخلال اجتماع لكتلة الكنيست للطلاب اليهود والمؤيّدين لـ"إسرائيل" في الجامعات في العالم هذا العام، انتقدت بشدة قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإيقاف شحنة من آلاف القنابل إلى "إسرائيل"، محذرة من أن أميركا قد تواجه يوم 7 أكتوبر الخاص بها ما لم يتمّ تزويد "إسرائيل بالأسلحة اللازمة لتحقيق النصر الكامل"، بحسب قولها.