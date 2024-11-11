إعلام العدو: 5 قتلى من الجيش بينهم رائد في معارك شمالي غزة

نقلت وسائل إعلام العدو عن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد فريق في وحدة "ايلات لوتر" خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

إضافة إلى الرائد، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط أربعة قتلى آخرين بقذيفة "أر بي جي" في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت منصّات إعلامية إسرائيلية، قد تحدثت خلال اليوم عن وقوع قوة من "جيش" الاحتلال في كمين محكم شرق مخيم جباليا، وشوهدت طائرات مروحية تهبط لنقل جرحى وقتلى.

يُذكر أن منطقة جباليا، تقع في شمالي قطاع غزة، ويوجد فيها جنود من "جيش" الاحتلال وتتعرّض لحصار خانق، وغارات وقصف مدفعي على مدار الساعة.