المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات وآليات وسط جباليا

لليوم الـ402 على التوالي، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتحديداً في منطقة الشمال، حيث تنفّذ عمليات ضدّها، محقّقةً إصابات مؤكّدة.

وفي أبرز عمليات الفصائل اليوم الاثنين، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غربي مخيم جباليا شمالي القطاع,

بدورها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بقذيفة "تاندوم" دبابة "ميركافا" إسرائيلية متوغلة في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

أمّا مجاهدو كتائب شهداء الأقصى، فأكّدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع في محور التوغّل في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

كما قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني مقر القيادة والسيطرة التابع للاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ "107" وبقذائف الهاون من العيار الثقيل، "تزامناً مع الذكرى الـ 20 لاستشهاد القائد ياسر عرفات".

وبالتزامن، نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ من نوع "حاصب 111".

ووسط هذه العمليات، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد فريق في وحدة "ايلات لوتر" خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

وبالإضافة إلى الرائد، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط أربعة قتلى آخرين بقذيفة "أر بي جي" في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت منصّات إعلامية إسرائيلية، قد تحدّثت خلال اليوم عن وقوع قوة من "جيش" الاحتلال في كمين محكم شرق مخيم جباليا، وشوهدت طائرات مروحية تهبط لنقل جرحى وقتلى.

يُذكر أنّ منطقة جباليا، تقع في شمالي قطاع غزة، حيث تأتي عمليات المقاومة وسط كلّ ما تتعرّض له المنطقة من حصار خانق، وغارات وقصف مدفعي على مدار الساعة.

وفي السياق، قالت حركة حماس في بيان، إنّ استمرار تصدّي فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدّمتها كتائب القسام، لقوات الاحتلال في محاور القتال كافة في قطاع غزة، وآخرها العملية النوعية اليوم التي أوقعت على الأقل 5 من جنود الاحتلال قتلى في شمال القطاع، و15 جندياً أمس، يؤكد من جديد فشل الكيان الإسرائيلي المجرم "في وأد واجتثاث المقاومة الفلسطينية، التي تستمر في توجيه الضربات النوعية ضد جنوده الإرهابيين".

وأكّدت حماس أنّ المقاومة الباسلة "تخوض حرب استنزاف مع العدو المجرم، وتكبّده خسائر يومية في جنوده وآلياته، وتفشل كلّ مراهنات نتنياهو وأحلامه بتحقيق أيّ من أهدافه".

كما شدّدت على أنّ "استمرار الاحتلال في إجرامه وعدوانه على قطاع غزة سيُقابل بمزيد من المقاومة والضربات الموجعة، التي لن تتوقّف إلّا بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحابه من القطاع بشكل كامل".