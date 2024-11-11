استقرار أسعار الذهب في سوريا عند مليون و 130 ألف ليرة للغرام

بدأت تعاملات الذهب في السوق السورية هذا الأسبوع باستقرار نسبي عند الأسعار المسجلة في ختام الأسبوع الماضي. ووفقاً لتقارير السوق، سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم، الاثنين 11 نوفمبر، نحو مليون و130 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الأونصة عالمياً حوالي 2661 دولاراً، بحسب وكالات الأنباء.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و130 ألف ليرة، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى 968 ألف و 571 ليرة سورية للمبيع، و 965 ألف و 571 ليرة للشراء.

وأما بالنسبة لليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 535 ألف ليرة سورية اليوم، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط نحو 9 ملايين و 650 ألف ليرة سورية.

في حين استقر سعر الأونصة الذهبية السورية عند 41 مليون و 500 ألف ليرة سورية.

وأما عالمياً فقد تراجعت أسعار الذهب اليوم بدعم من ترقب المستثمرين لبيانات الفيدرالي الأميركي حول مصير سياسات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وفقاً لوكالات الانباء.