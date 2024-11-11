الذهب يواصل خسائره في الأسواق العالمية

11-11-2024

الذهب يواصل خسائره في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم لثاني جلسة على التوالي مع ترقب، المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، طلباً لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وذكرت “رويترز” أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض 0.5 بالمئة إلى 2671.49 دولاراً للأوقية، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2678.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولاراً، والبلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولاراً للأوقية.

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