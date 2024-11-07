قفزة غير مسبوقة في أسعار الخضار والفواكه..  الفاصولياء والبازيلاء بـ40 ألف 

تودّع الخضار الصيفية موسمها في دمشق بارتفاعات كبيرة وغير متوقعة في الأسعار، متأثرة بزيادة تكاليف المحروقات والأسمدة والإنتاج، مما يشير إلى أن الأسعار في الموسم المقبل قد تكون مماثلة أو حتى أعلى.

ورصدنا الأسعار الحالية لبعض أنواع الخضار والفواكه في أسواق العاصمة دمشق، حيث بلغ سعر كيلو الفاصولياء الخضراء من النوع المتوسط والجيد 40 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البندورة إلى 5,000 ليرة، وسعر كيلو "عيشة خانم" إلى 20 ألف ليرة، وكيلو البازيلاء إلى 40 ألف ليرة. أما الخيار البلاستيكي فيباع بسعر 8,000 ليرة، وكيلو الباذنجان العادي 5,500 ليرة، والباذنجان المخصص للمكدوس بسعر 6,500 ليرة. وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 8,000 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة إلى 14 ألف ليرة، فيما تجاوز سعر كيلو الفاصولياء العريضة حاجز 45 ألف ليرة.

وفيما يخص الخضار الشتوية، ارتفع سعر كيلو الملفوف إلى 8,000 ليرة، وكيلو الزهرة إلى 7,000 ليرة، وكيلو الجزر إلى 8,000 ليرة، بينما بلغت أسعار البطاطا الحلوة 11 ألف ليرة.

كما شهدت الحشائش ارتفاعات في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو السلق البلدي 8,000 ليرة، وربطة السبانخ 2,000 ليرة، وربطة البقدونس 1,500 ليرة، وربطة الفجل 1,500 ليرة، وسعر البصلة الواحدة 500 ليرة.

أما الفواكه، فقد حافظت على ارتفاعها هي الأخرى؛ حيث وصل سعر كيلو العنب إلى 20 ألف ليرة، وكيلو المنغا إلى 40 ألف ليرة، بينما انخفض سعر كيلو الموز إلى 30 ألف ليرة، وسجل التفاح 12 ألف ليرة، والبرتقال 8,500 ليرة، والرمان 13,500 ليرة، والسفرجل 15 ألف ليرة.

تأتي هذه الزيادات بأسعار الخضار والفواكه في سورية بنهاية الموسم نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، وغياب الاستقرار في السوق بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بشكل كبير ومؤثر على المستهلكين.

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