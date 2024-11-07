ارتفاع أسعار مدافئ المازوت والحطب

سجلت أسعار مدافئ المازوت والحطب في أسواق حماة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% خلال العام الماضي، وسط إقبال متزايد على شراء مدافئ الحطب بشكل أكبر من مدافئ المازوت.

يعود هذا التوجه إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المازوت، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 18 ألف ليرة سورية، ما دفع العديد من الأهالي إلى التوجه نحو مدافئ الحطب التي لا يتجاوز سعر طن الحطب اليابس فيها 200 ألف ليرة.

ويعمد بعض من أهالي المدنية إلى شراء مدافئ تعمل بالمازوت والحطب معاً، لاستغلال توفّر أي منهما،ويتجاوز سعر المدفأة 450 ألف ليرة، والبوري بين 16 إلى 20 ألف ليرة حسب سماكته وعزا باعة المدافئ في حماة، ارتفاع أسعارها، إلى ارتفاع أسعار مكوناتها من الصاج والبراغي، وتكاليف التصنيع وأجور النقل، وكون معظم المدافئ المعروضة بأسواق حماة، هي من إنتاج دمشق وريفها وحلب.

ومن جهته، قال مصدر في "حماية المستهلك" في حماة، إن في الأسواق أنواعاً كثيرة من المدافئ، وأن أسعارها تخضع لبيانات التكلفة التي يقدمها التجار، وتسعر وفق التكاليف مع هوامش ربح محددة، حسب زعمه.