تراجع انتاج الرمان السوري

تراجعت كميات إنتاج الرمان في سوريا لعام 2024 الحالي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 69238 طناً، بحسب ما أوضح رئيس دائرة البستنة في مديرية الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة السورية، علي الداحوري.

وذكر الداحوري أن إنتاج هذا العام شهد انخفاضاً بنسبة تقارب 15% مقارنةً بالعام الماضي، الذي سجل فيه إنتاج الرمان نحو 81173 طناً، مما يشير إلى تراجع الإنتاج العام نتيجة لتحديات بيئية واقتصادية.

وأضاف الداحوري أن زراعة الرمان تنتشر في معظم المحافظات السورية، إذ تتنوع أصنافه بين الحلو، الحامض، واللفان، وهو النوع الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة.

محافظة درعا في الصدارة

تأتي محافظة درعا في الصدارة هذا العام بإنتاج بلغ 26574 طناً، تلتها حلب بإنتاج 17886 طناً، ثم اللاذقية بـ 11684 طناً.

من جهته، أوضح رئيس غرفة زراعة دمشق، محمد جنن، أن تصدير الرمان يتم طوال العام حسب الكميات الفائضة، مشيراً إلى أنه يُصدر غالباً على شكل دبس رمان إلى الأسواق الخارجية.

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