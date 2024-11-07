العثور على جثة امرأة في مدينة القرداحة

أفاد مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، العميد الركن جلال داؤود، أنه تم تلقي بلاغ من قيادة منطقة القرداحة حول العثور على جثة امرأة في الستينيات من عمرها داخل منزلها في مدينة القرداحة.

وأوضح العميد داؤود أنه على الفور، توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تم إخراج الجثة بحضور الهيئة القضائية، ثم نقلها إلى مستشفى الباسل في القرداحة، حيث تم عرضها على الطبيب الشرعي. وقد تبين من الفحوصات أن الوفاة طبيعية، وأنها وقعت منذ حوالي أسبوع.

وفي سياق متصل، كان قد تم العثور في نهاية الشهر الماضي على جثة رجل في الخمسينيات من عمره في حي الصليبة بمدينة اللاذقية. تم انتشال الجثة بعد فحص الطبيب الشرعي لها، ثم تم نقلها إلى المشفى الوطني باللاذقية.

كما تم العثور خلال الشهر الماضي على جثة رجل آخر في العقد الرابع من العمر في منزل بمنطقة عين تمرة في الرمل الجنوبي، حيث تم نقله أيضاً إلى مستشفى اللاذقية الوطني بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل الطبيب الشرعي، حسب ما أفاد العميد داؤود.

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