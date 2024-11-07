عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 9/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 09-11-2024، 27 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





1- ظهر يوم أمس الجمعة 08-11-2024 - في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.



2- بعد ظهر يوم أمس الجمعة 08-11-2024 - في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة، وللمرة الأولى، مصنع "ملام" العسكري (صناعات ترتبط بمنظومات الدفاع الجوّي والصاروخي)، يبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 132 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعيّة.



3- الساعة 00:00 من ليل الجمعة - السبت 09-11-2024 استهداف مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.



4- الساعة 07:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 08:00 أسقط مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض – جو في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالإغارة عليها.



6- الساعة 09:00 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.



8- الساعة 11:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلامية قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.



9- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.‏



10- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد بصليةٍ صاروخية.‏



11- الساعة 11:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية.



12- الساعة 11:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.



13- الساعة 12:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.



14- الساعة 12:45 استهداف مستوطنة برعام بصليةٍ صاروخية.‏



15- الساعة 12:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخية.



16- الساعة 13:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية.



17- الساعة 14:00 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.



18- الساعة 14:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة معالوت ترشيحا للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.



19- الساعة 15:05 استهداف قاعدة ‏ميرون لإدارة العمليّات الجويّة بصليةٍ صاروخيّة.‏



20- الساعة 15:25 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخيّة.‏



21- الساعة 15:30 استهداف مدينة صفد المُحتلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.‏



22- الساعة 16:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.



23- الساعة 17:45 استهداف مرابض المدفعيّة التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في هغوشريم في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة.



24- الساعة 18:00 استهداف مربض مدفعية البغدادي جنوب غرب مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.



25- الساعة 18:40 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها بدقّة.



26- الساعة 18:45 استهداف تجمعات لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.‏



27- الساعة 19:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عين خوزلوت (قاعدة اتصالات عسكرية)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، جنوبي بحيرة طبريّا، وأصابت أهدافها بدقّة.





