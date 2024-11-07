أربع دول عربية من أكبر مصدري النفط إلى أوروبا للعام 2024

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا، خلال العام 2024، بنسبة 21% من إجمالي الواردات الأوروبية، وبمتوسط 447 ألف برميل يومياً.

وشملت قائمة أكثر الدول المصدرة للنفط إلى أوروبا خلال العام 2024، أربع دول عربية هي: السعودية، والكويت، والإمارات، والجزائر.. وقد بلغ حجم صادرات النفط السعودي 381 ألف برميل يومياً، بنسبة 17% من إجمالي الواردات الأوروبية.

وفي ما يأتي تقرير عن الدول الأربعة الأكبر بإجمالي الواردات النفطية الأوروبية لعام 2024

السعودية

نسبة من إجمالي الواردات الأوروبية: 17%

متوسط التصدير اليومي: 381,000 برميل يومياً

مقارنة بمتوسط التصدير لنفس الفترة من عام 2023: 364,000 برميل يومياً

الكويت

نسبة من إجمالي الواردات الأوروبية: 12%

متوسط التصدير اليومي: 262,000 برميل يومياً

مقارنة بمتوسط التصدير لنفس الفترة من عام 2023: 229,000 برميل يومياً

الإمارات

نسبة من إجمالي الواردات الأوروبية: 8%

متوسط التصدير اليومي: 179,000 برميل يومياً

مقارنة بمتوسط التصدير لنفس الفترة من عام 2023: 198,000 برميل يومياً

الجزائر

نسبة من إجمالي الواردات الأوروبية: 6%

متوسط التصدير اليومي: 127,000 برميل يومياً

مقارنة بمتوسط التصدير لنفس الفترة من عام 2023: 108,000 برميل يومياً



المصدر: وكالة الطاقة