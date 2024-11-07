أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 18 شهراً

سجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 18 شهراً، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( فاو) وأدت الزيادات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية إلى دفع معظم السلع الغذائية الأساسية نحو الارتفاع.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، اثنين بالمئة إلى 127.4 نقطة الشهر الماضي من 124.9 نقطة معدلة في أيلول/ سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2023، رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجله في آذار/ مارس 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت الفاو في تقريرها الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس"؛ إن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية أكثر من سبعة بالمئة عن الشهر السابق، بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة، أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و2025، دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في تشرين الأول/ أكتوبر عندما ارتفعت 2.6 بالمئة.

وزادت أسعار الحبوب 0.8 بالمئة اعتبارا من أيلول/ سبتمبر. وأضافت الفاو أن أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي، وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة.

وذكرت المنظمة أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو اثنين بالمئة بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض.

وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3 بالمئة. ونزلت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار، التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب العالمي.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي خلال عام 2024 إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.

وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4 بالمئة عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

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