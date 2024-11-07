احذروا استخدام بخاخات الأنف من دون وصفة طبيب
يمكن استخدام قطرة الأنف من دون وصفة طبية، ولذلك يعتقد كثير من الأشخاص أنها آمنة ولا تسبب ضرراً في حالة استخدامها باستمرار، ولكن في الحقيقة، يؤدي الاستخدام المفرط لقطرة الأنف في العديد من الآثار الجانبية التي يجب الحذر منها.
وحذر الأطباء من خطر الإدمان على بخاخات إزالة الاحتقان التي تستخدم من دون وصفة طبية لأنها تحتوي على مواد مثل أوكسي ميتازولين وزيلوميتازولين وفينيليفرين وسودوإيفيدرين، التي تعمل على تخفيف تورم الأوعية الدموية في الأنف، ما يسهم في تسهيل التنفس، لكن بعد زوال تأثير البخاخ، يعود الاحتقان بسرعة أكبر وأشد.
وأكد طبيب الحوادث والطوارئ في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنّ المواد الفعالة في هذه البخاخات قد تجعل المستخدمين يعتمدون عليها بشكل مفرط إذا تمّ استخدامها لفترات طويلة، موضحاً، أن استخدام بخاخات الاحتقان لفترة طويلة يؤدي إلى تقليل الوقت بين الجرعات الموصى بها، حيث يصبح المستخدم مضطراً لإعادة استخدامها بشكل متكرر للحصول على التأثير نفسه، منوهاً بأنه بعد أيام قليلة من الاستخدام يشعر الشخص بالحاجة لاستخدام البخاخات بشكل متزايد، وقد يصل الأمر إلى استخدامه كل ساعة.
وأضاف طبيب الحوادث والطوارئ أنه يعرف حالات لأشخاص لا يستطيعون التنفس من دونها تماماً، قائلاً: التوقف المفاجئ عن استخدامها سيكون صعباً ومؤلماً، وقد يؤدي إلى معاناة تمتد لشهور أو حتى عام كامل.
وقدم نصيحة حول كيفية التخلص التدريجي من البخاخات، بحيث يمكن التوقف عن استخدام البخاخ تدريجياً عن طريق إغلاق فتحة أنف واحدة في البداية، ثم إغلاق الفتحة الأخرى بعد أن تشفى الأولى وأكد أهمية استخدام أدوية بديلة مثل الستيرويدات الأنفية لتخفيف الالتهاب والمساعدة في تحسين عملية التنفس.
ويوصي الأطباء اتباع طرق طبيعية، مثل استنشاق البخار من وعاء ماء ساخن، بالإضافة إلى تناول العسل وشراب السعال كبدائل صحية لعلاج أعراض البرد.
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