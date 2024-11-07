طفلة جزائرية بعمر عشر سنوات تقتل زميلتها بالمدرسة

شهدت ولاية جنوب الوادي الجزائرية جريمة قتل الجاني والضحية فيها طفلتين بعمر العشر سنوات.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادثة وقعت بعد نشوب خلاف بسيط بين الطفلتين، حيث رمت إحداهما بحجر على رأس الأخرى، ما أرداها قتيلة.

وتباينت ردود الأفعال بين لوم الكادر التدريسي والمشرفين واتهامهم بالإهمال في مراقبة الأطفال وتجنيبهم العنف، وبين متعاطفين مع الفتاة الجانية على اعتبار أن ما وقع كان حادثة غير مقصودة.

الجدير بالذكر أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة جرائم هزت الرأي العام من بينها حرق شاب وشقيقته أحياء في بث مباشر على “تيك توك” وتحرير مختطف بعد 30 عاماً من اختفاءه.