حريق هائل في بيروت يتسبب باشتعال عشرات السيارات

اندلع في العاصمة بيروت، اليوم السبت، حريقاً ضخماً ناجماً عن احتراق مولد كهرباء، مما أدى إلى حالات اختناق وتضرر عشرات السيارات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الحريق اندلع في مولد كهرباء بموقف للسيارات في شارع الحمراء، وتمددت النيران إلى عشرات السيارات في المكان وفي شوارع محيطة، مما تسبب في احتراقها وانفجار البعض منها".

وأفادت الوكالة أن الحريق تسبب بإصابة شخص، دون وقوع خسائر بشرية.

وتم إخلاء المنازل المحيطة بالحريق من السكان، خوفاً من تمدد النيران وارتفاع حالات الاختناق الناتجة عن الدخان الكثيف.

المصدر: وكالات