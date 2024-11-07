وفاة طالبة دهساً أثناء عبورها اوتستراد المعضمية 

تعرضت طالبة في الصف العاشر يوم الثلاثاء الماضي لحادث سير مروع أثناء عبورها الطريق المتجه إلى مدرستها على استراد المعضمية (الطريق الأربعين)، حيث صدمتها سيارة عابرة.

على الرغم من محاولة صاحب السيارة إسعافها ونقلها إلى أقرب مستشفى، إلا أن الطالبة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وفي تعليق له على الحادثة، أشار عضو مجلس محافظة القنيطرة، محي الدين هلال، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مرجعاً السبب إلى غياب لوحات الإرشاد التي تنبه بوجود مدارس على الجهة المقابلة من الطريق، بالإضافة إلى نقص المطبات الضرورية على الطريق سواء في الاتجاهين.

وأوضح هلال أنه تم تنفيذ بعض المطبات على الأوتوستراد في وقت سابق، إلا أنه تم إزالتها خلال فصل الصيف.

كما لفت هلال إلى وجود نفق يقع قبالة المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة، وكان الطلاب والمواطنون يستخدمونه سابقاً لعبور الطريق بأمان. لكن اليوم، أصبحت هذه المنطقة تشكل خطراً كبيراً، حيث يرفض الجميع، وخاصة الطالبات، النزول إلى النفق بسبب الظلام الدامس والأوساخ المتراكمة فيه.

وأكد هلال أن المواطنين طالبوا بلدية معضمية الشام بضرورة تنظيف النفق وتركيب إضاءة فيه وفي حال تعذر تركيب الإنارة، فقد اقترح ضرورة وضع مطبات نظامية على الطريق أمام المدارس لتوفير مزيد من الأمان للطلاب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



الوطن أون لاين