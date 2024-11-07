مقاتلات إف-15 الأميركية تصل الشرق الأوسط

بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن نشر قدرات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط في تحذير مباشر لإيران، أعلن الجيش الأميركي الخميس عن وصول مقاتلات من طراز “إف-15” إلى المنطقة.

وأشار الجيش الأميركي إلى أن هذه الطائرات التي عادة ما تتمركز في المملكة المتحدة، قد وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة باسم “سنتكوم”.

هذا يأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في الأسبوع الماضي عن إرسال مقاتلات وطائرات أخرى إلى المنطقة، بما في ذلك قاذفات ومقاتلات وطائرات للتزود بالوقود في الجو، إضافة إلى سفن للدفاع الجوي.

كما حذر البنتاغون من أن أي محاولة من قبل إيران أو حلفائها أ لها لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة ستواجه برد قوي من قبل الولايات المتحدة، حيث أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق من هذا العام، شنّت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، الأول في نيسان/أبريل بعد غارة على قنصليتها في دمشق، والتي تم نسبها إلى إسرائيل، والثاني في تشرين الأول/أكتوبر انتقاما لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير في 26 تشرين الأول/أكتوبر بشن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في إيران.

تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة جبهات، خاصة في قطاع غزة المحاصر من جهة، وفي لبنان من جهة أخرى، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

العربية نت