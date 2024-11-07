سوزي وايلز: أول سيدة تترأس موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الخميس عن تعيين سوزي وايلز، رئيسة حملته الانتخابية، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

هذا التعيين يعتبر أول قرار رئيسي يتخذه ترامب بعد فوزه في الانتخابات هذا الأسبوع.

وصرّح ترامب في بيان له قائلاً: “لقد لعبت سوزي وايلز دوراً مهماً في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في تاريخ أميركا”، مضيفاً أن وايلز “ستواصل العمل بلا كلل لتحقيق رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة مجدداً”.

كما أشار إلى أن سوزي وايلز ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب الرفيع، مؤكداً أنها استحقت هذا الشرف بجدارة.

منصب كبير موظفي البيت الأبيض هو واحد من المناصب الرفيعة التي لم تشغلها امرأة في تاريخ الحكومة الأميركية، ويعد هذا التعيين خطوة تاريخية من ترامب.

ما هو دور كبير موظفي البيت الأبيض؟

يعتبر منصب كبير موظفي البيت الأبيض من أهم المناصب في السلطة التنفيذية الأميركية، ويشابه في بعض الدول منصب رئيس ديوان الرئاسة أو رئيس الديوان الملكي. ويشمل هذا المنصب عدة مهام استراتيجية وحيوية.

تنظيم عمل الرئيس

من أبرز مسؤوليات كبير موظفي البيت الأبيض تنظيم جدول أعمال الرئيس، وتنسيق وضع السياسات، والإشراف على عمل الوزراء وكبار المسؤولين. كما يضمن أن الرئيس يخصص وقته لأهم القضايا، مع استبعاد الأمور التي لا تستحق اهتمامه.

حماية الرئيس

يجب على كبير الموظفين “حماية” وقت الرئيس من أي عوامل قد تشتت انتباهه، سواء كانت من وسائل الإعلام، الكونغرس، أو حتى بعض أعضاء الإدارة.

بحسب موقع The Chief of Staff Association، فإن مسؤولية كبير الموظفين تتضمن حماية الرئيس من التدخلات التي لا تفيد ولا تليق بمقامه.

إدارة الفريق الرئاسي

من مهام كبير الموظفين أيضاً الإشراف على اختيار وتنظيم موظفي البيت الأبيض، وتنظيم تدفق المعلومات والاتصالات. كما يجب عليه فحص القضايا والأفراد الذين يتعامل معهم الرئيس للتأكد من أن الرئيس يتلقى المعلومات الضرورية فقط.

- مسؤوليات أكثر جوهرية

الاستشارة السياسية

يعتبر كبير موظفي البيت الأبيض مستشاراً مهماً للرئيس، حيث يعمل كحلقة وصل بين الرئيس وبقية أعضاء الحكومة. في هذا الدور، يُنصح بالتحلي بالحياد لضمان تنوع الآراء والخبرات التي تصل إلى الرئيس.

التحدث نيابة عن الرئيس

في بعض الأحيان، يتعين على كبير موظفي البيت الأبيض أن يحل محل الرئيس في مهام معينة، مثل التفاوض مع أعضاء الكونغرس، أو التحدث إلى مجموعات انتخابية، أو توصيل مواقف الرئيس إلى وسائل الإعلام.

خلفية سوزي وايلز

تتمتع سوزي وايلز بسجل حافل في مجال السياسة، حيث قادت العديد من الحملات الانتخابية، خصوصاً في ولاية فلوريدا. وصفت بأنها “المرأة الحديدية” نظراً لصرامتها وكفاءتها في العمل، كما تتمتع بشخصية هادئة وغامضة، ولديها دراية واسعة في العديد من القضايا السياسية والإدارية.

إن تعيين وايلز في هذا المنصب البارز يعتبر تأكيداً على دورها الكبير في حملة ترامب الانتخابية، ويعكس ثقة الرئيس المنتخب في قدرتها على تقديم القيادة الإدارية والسياسية في البيت الأبيض خلال فترته الرئاسية المقبلة.

العربية نت