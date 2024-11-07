القبض على حرامي الدراجات النـ.ارية في حمص.

وردت شكاوي من عدة مواطنين إلى قسم شرطة الحميدية في حمص حول قيام أشخاص مجهولين بسلبهم دراجاتهم النارية ومبالغ مالية، وبعد جمع الأدلة وإعداد الكمين اللازم ألقت دورية من القسم المذكور القبض على الفاعلين وهم المدعوين (علي . ا) و(سهيل . س) و(احمد .

ا) وبالتحقيق معهم اعترفوا بسلب عدد كبير من الدراجات النارية والمبالغ المالية من المواطنين من أحياء مدينة حمص بعد انتحالهم صفة أمنية، وبتحري منازلهم تم استرداد خمسة دراجات نارية وبطاقات شخصية وأجهزة خليوية ومبالغ مالية عائدة للمواطنين الذين قاموا بسلبهم ، كما عثر في منازلهم على بزّات عسكرية يرتدونها أثناء عملية السلـ.ب بحجة أنهم دورية أمنية كما صودر من منازلهم ( 148 ) حبة كبتاغون مخـ.درة، وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة طلبات وإذاعات بحث بجرائم سرقة وسلب وسوابق جرمية.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تسليم الدراجات النارية والمبالغ المالية المسلوبة إلى أصحابها أصولاً وتقديمهم إلى القضاء المختص.