وضع 4 مراكز صحية بالخدمة وتقديم جهاز قثطرة لمشفى القلب في اللاذقية  

أكد وزير الصحة أحمد ضميرية أهمية إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة من الزلزال في اللاذقية وتجهيزها بمعدات حديثة وألواح طاقة شمسية، بما يضمن استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين بشكل جيد.

وخلال جولته برفقة محافظ اللاذقية خالد أباظة على عدد من المراكز الصحية التي تم وضعها بالخدمة في زغرين، القنجرة، بسنادا، فديو، بالتعاون مع المنظمات الدولية، أشار ضميرية إلى العمل المستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية والطبية والأسرية في المراكز بشكل عام.

وزار ضميرية مشفى الباسل لأمراض القلب، وتم وضع جهاز القثطرة الجديد في الخدمة، وأشار الوزير إلى أهمية الجهاز بعمل المشفى وتخفيف فترات الانتظار بتخديم أكبر عدد من المرضى.

وفي ختام الجولة، قدّمت وزارة الصحة سيارة إسعاف إضافية لمديرية الصحة، وكرّم الوزير ضميرية عناصر منظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية الصحة، واصفاً إياهم بالأبطال الحقيقيين لما قدموه من جهود بالتعاون مع فرق الإطفاء خلال فترة الحرائق.



الوطن