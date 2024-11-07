40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

تعمل نحو 40 ألف سيدة في إحدى الدول العربية كسائقات توصيل عبر تطبيقات النقل، حيث ينفذن حوالي 10 آلاف رحلة يوميًا. وفي السعودية، يمكن للسائقة الواحدة أن تقوم بما يصل إلى 25 رحلة يوميًا على هذه التطبيقات.

يتراوح دخل السائقات في السعودية بين 900 إلى 1300 ريال يوميًا (حوالي 240 إلى 345 دولارًا)، بينما يصل الدخل الشهري إلى حوالي 8000 ريال. وأوضحت إحدى السائقات أنها تعمل لساعات محدودة يوميًا، حيث تنجز حوالي 9 رحلات، بينما إذا كانت تعمل بدوام كامل، قد تصل إلى 20 أو حتى 25 رحلة.

وتشكل النساء نحو 35.4% من إجمالي القوى العاملة في السعودية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”. وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد سائقي التطبيقات النشطين في العام الماضي 260 ألف سائق وسائقة، حيث تصل نسبة السائقات في أحد التطبيقات إلى حوالي 40 ألف سائقة.

سبوتنيك