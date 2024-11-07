اكتشاف ثروة كبيرة من النحاس في إحدى الدول العربية

أعلنت شركة “أتريان بي إل سي” البريطانية عن نتائج مشجعة حول اكتشاف ثروة كبيرة من النحاس في مشروعها “جبليت إيست” بالمغرب.



يقع هذا المشروع على بعد حوالي 35 كيلومتراً شمال شرقي مراكش و15 كيلومتراً من السكة الحديدية المؤدية إلى الدار البيضاء.

وقد أظهرت عمليات الاستكشاف الحديثة وجود مناطق غنية بالمعادن، بما في ذلك عينات تحتوي على نسبة تصل إلى 9.25% من النحاس، مما يعزز من جودة الاكتشافات السابقة.

كما أفادت الشركة بتحديد عدة عروق جديدة للنحاس تحتوي على نسب تصل إلى 2.09% و0.88%، وتم تتبعها عبر مسافة 450 متراً.

وأكد رئيس الشركة تشارلز براي أن هذه النتائج تفتح آفاقاً جديدة للتنقيب في المنطقة، مع الإشارة إلى وجود عروق يصل عرضها إلى 120 متراً ضمن الرسوبيات والتربة المحيطة.

إلى جانب ذلك، تخطط الشركة لإجراء مسح مغناطيسي أرضي خلال الربع الأخير من عام 2024 لاستكشاف الأهداف ذات الأولوية.

يجري المشروع على مساحة 73.6 كيلومتر مربع ويضم خمسة تراخيص استكشاف، ويعتبر من أهم المناطق التي تملك إمكانات كبيرة لاكتشاف رواسب النحاس والمعادن الأساسية الأخرى.



سبوتنيك عربي