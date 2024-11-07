41 قراراً تعهد ترامب باتخاذها في يومه الأول

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب في انتخابات 2024، دونالد ترامب، باتخاذ 41 قرارًا حاسمًا في أول يوم له في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية، التي وصفها بأنها ستكون “تاريخية”.

وفي خطبته، أكد ترامب أنه سيبادر بتنفيذ العديد من السياسات التي كانت محط اهتمام في حملاته السابقة، بما في ذلك إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وتوسيع أنشطة التنقيب عن النفط، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في قضايا أخرى تتعلق بالهجرة والرياضة والتعليم.

أبرز وعود ترامب في يومه الأول:

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين:

يعد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، ويفرض قيودًا على سياسة “الحدود المفتوحة” التي طبقها الرئيس جو بايدن. ومع وجود نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، فإن الخطوات التي سيأخذها ترامب لم تفصل بالكامل، لكن من المتوقع أن تواجه هذه الخطة تحديات قانونية، كما يشير مراقبون.

وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأميركي إلى أن كلفة ترحيل مليون مهاجر غير موثق قد تتجاوز 88 مليار دولار سنويًا.

إلغاء أوامر بايدن التنفيذية:

في أول يوم له، وعد ترامب بإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس بايدن. تتعلق هذه الأوامر بالذكاء الاصطناعي، وتفاصيل الأمن في شراء الأسلحة، وتعزيز التنوع والمساواة في القوة العاملة الفيدرالية. ويعد إلغاء هذه الأوامر من القرارات الأسرع تنفيذا مقارنة بغيرها من السياسات التي قد تحتاج إلى تعاون مع الكونغرس.

إعادة النظر في قضايا “هجوم الكابيتول”:

أكد ترامب أنه يعتزم العفو عن بعض المشاركين في هجوم الكابيتول الذي وقع في يناير 2021، قائلًا إنه يميل إلى العفو عن معظمهم، مع احتمال استبعاد من “خرجوا عن السيطرة”.

إقالة المحقق الخاص:

أعلن ترامب أنه سيقيل المحقق الخاص جاك سميث، الذي كان قد أدار التحقيقات الفيدرالية ضد ترامب، خاصة تلك المتعلقة بالوثائق السرية التي عثر عليها في منزله، وكذلك التحقيق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقف “الصفقة الخضراء الجديدة”:

تعهد ترامب بإلغاء ما يعرف بـ “الصفقة الخضراء الجديدة”، وهي خطة بايدن لمكافحة التغير المناخي، التي اعتبرها ترامب “أكبر عملية احتيال في التاريخ”. وتعهد بتعزيز التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

الحد من مشاركة المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية:

وعد ترامب بإصدار قوانين تمنع المتحولات جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية، بالإضافة إلى توجيه الوكالات الفيدرالية بوقف الترويج لعمليات تحويل الجنس في أي عمر. كما تعهد بقطع التمويل عن المدارس التي تناقش قضايا الهوية الجندرية.

تسهيل الحصول على البطاقة الخضراء:

في خطوة تهدف إلى دعم الخريجين الأميركيين، قال ترامب إنه سيسعى إلى منح كل خريج جامعي بطاقة خضراء تلقائيًا كجزء من شهادته، الأمر الذي يسهل لهم البقاء في البلاد والعمل دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

مع هذه الوعود، يبدو أن ترامب يهدف إلى تحقيق تغييرات جذرية في السياسة الأميركية منذ اليوم الأول في منصبه، وهو ما قد يواجه تحديات قانونية وتنفيذية، وفقًا للمراقبين.

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