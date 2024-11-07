07-11-2024
المقاومة العراقية تهاجم هدفاً عسكرياً إسرائيلياً
أعلنت المقاومة العراقية أن مجاهديها هاجموا، اليوم الخميس، هدفاً إسرائيلياً عسكرياً في فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.
وتوعّدت بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
يأتي ذلك "استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، تنفيذها 5 عمليات ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين والجولان السوري المحتلين.
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