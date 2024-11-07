المقاومة العراقية تهاجم هدفاً عسكرياً إسرائيلياً

أعلنت المقاومة العراقية أن مجاهديها هاجموا، اليوم الخميس، هدفاً إسرائيلياً عسكرياً في فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وتوعّدت بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

يأتي ذلك "استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، تنفيذها 5 عمليات ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين والجولان السوري المحتلين.