عدوان متواصل على الضاحية و الجنوب والبقاع

شنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى قرى وبلدات الجنوب والبقاع.

ففي الضاحية الجنوبية، شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة، حيث استهدف منطقة الأوزاعي بثلاث غارات، وحارة حريك قرب مبنى "المنار"، وحارة بعجور، وتحويطة الغدير - محطة الهلال.

واستهدفت الغارات على الأوزاعي المنطقة المُحاذية لمطار بيروت الدولي.

أتى ذلك بعدما كان الطيران الحربي قد شن نحو 9 غارات على الضاحية الجنوبية، أمس الأربعاء، مستهدفاً مناطق حارة حريك بـ 3 غارات، حي الأبيض (شارع ملعب الراية) بغارتين، والليلكي - المريجة بغارة واحدة ، والمعمورة بغارة واحدة، وبرج البراجنة بغارة واحدة، وحي الأميركان بغارة واحدة أيضاً.

أمّا في الجنوب، فقد أغار الطيران الحربي فجراً، على بلدة يحمر الشقيف، مستهدفاً أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية.

كما تعرضت أطراف البلدة ومحيطها لقصف بالقذائف العنقودية المحرمة دولياً، تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية.

وبالتزامن، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية، وعلى دفعتين، على منطقة معتقل أنصار سابقاً، بين بلدتي الدوير وأنصار.

كذلك شنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل.

كما وتعرضت بلدات صفد البطيخ، وعيتا الجبل، وبرعشيت والصرفند وتبنين لغارات إسرائيلية، فيما تعرضت تبنين لقصف مدفعي أيضاً.

البقاع

وفي البقاع، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مدينة الهرمل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على البقاع وبعلبك كالآتي: تمنين التحتا: شهيدان وثلاثة جرحى، حي الشيقان بعلبك: 9 شهداء و 15 جريحاً، الرام: 3 شهداء، الشرقي: شهيدان وجريحان، الشواغير: شهيد و5 جرحى، العين: 5 شهداء و4 جرحى، الأنصار: 6 جرحى، أوتيل بالميرا: شهيدان وجريح، الناصرية: 16 شهيداً و17 جريحاً، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة بحثاً عن مفقودين.

وسُجلت أيضاً غارة على طريق قلد السبع في جرود الهرمل الحدودي مع سوريا.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قبل ذلك على منزل في بلدة الهوشرية في جرد الهرمل، من دون تسجيل إصابات.

كما واستهدف الطيران الحربي منزلاً مدمراً في منطقة التل، على الطرف الشمالي لبلدة سحمر في البقاع الغربي.

وكان المنزل استُهدف بغارة بداية العدوان على لبنان.

كذلك، استهدف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً بين بلدتي جديدة الفاكهة والعين في البقاع الشمالي.

وبالتزامن، استهدفت مُسيّرة سيارة بالقرب من محطة الأمانة في بلدة العين في البقاع الشمالي.

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