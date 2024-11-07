فيدان لا يستبعد انسحاب الاحتلال الأمريكي من سوريا والعراق

لم يستبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع صحيفة Yeni Şafak التركية، إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وقال فيدان: “بعد الانتخابات، قد تراجع الولايات المتحدة وجودها العسكري في العراق وسوريا. الأمريكيون لا يرغبون في الإبقاء على تواجد عسكري في المنطقة ، خاصة أن وجودهم هناك يعرضهم للهجمات بشكل مستمر.”

وأشار فيدان إلى أن هناك نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول سحب قواتها من بعض المناطق في العراق، حيث يتم الحديث عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الإدارية المركزية في العراق بحلول عام 2025، ومن المنطقة الكردية في عام 2026.

روسيا اليوم