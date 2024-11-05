زاخاروفا: النظام الانتخابي الأميركي "ضـرب من الخدع

▪️ *قبل فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بساعات قليلة وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" الروسية صباح اليوم، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا النظام الانتخابي الأميركي بأنه "منهار... وهو نوع من الخدع الوحـشية".*

*وأوضحت زاخاروفا مقصدها من هذا الوصف بالقول: "النظام الانتخابي الأميركي هو نوع من الخدع الوحـ.ـشية؛ يجمع بين مشكلات عفا عليها الزمن ولم تحلّ وبين تكنولوجيات جديدة، يتعين عليها أن تجمّل هذه المشكلات ظاهريًا؛ حيث لا يمكن التعرف إليها، إلا أنه في واقع الأمر وبرغم كل ذلك هو نظام منهار".*

*هذا وقد ألحق المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، هــزيمة قاسية بمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد سباق انتخابي اتسم بالانقسام. فقد انتزع ترامب فوزًا ثمينًا في ثلاث من الولايات السبع المتأرجحة؛ وهم*: *بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا، كانت كافية لمنحه 270 من أصوات المجمع الانتخابي، وهي العتبة الضرورية للفوز، فيما تقدم في ويسكونسن وميشيغان*.

*بهذا الفوز، يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الأولى بعد 4 سنوات من الغالبية الديمقراطية، ما يمكّن ترامب من تنفيذ برنامجه الانتخابي بأقل قدر ممكن من العقبات؛ بحسب قول محللين أميركيين*.