التجاري يرفع مدة صلاحية بطاقته المصرفية

أعلن المصرف التجاري السوري، الأربعاء، عن رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة عنه إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات.

وأضاف المصرف في إعلان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن “هذا القرار سيطبّق عند تجديد البطاقة المصرفية المنتهية صلاحيتها اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني، وكذلك في حال تقديم طلب للحصول على حساب بطاقة دفع الكتروني ستكون البطاقة لهذا الحساب سارية حتى 4 سنوات من تاريخ إصدارها”.

وأوضح المصرف أنه “يقوم بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها، وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة”.

وأشار المصرف إلى أن “تاريخ الانتهاء المكتوب على البطاقة الذي يشير إلى الشهر والعام، تكون الصلاحية ممتدة إلى نهاية الشهر المدون على البطاقة، وبالتالي في حال كانت البطاقة تحمل على سبيل المثال تاريخ انتهاء في شهر نيسان، يعني أنها صالحة إلى نهايته وتنتهي بمجرد دخول شهر أيار”.

وأكّد المصرف، أنه “على صاحب البطاقة الإبقاء على رصيد في حساب البطاقة قبل شهر من انتهاء صلاحيتها بقيمة 15 ألف ل.س لقاء رسوم إصدار البطاقة الجديدة”.

وعانى عدد كبير من الموظفين، خلال شهري أيلول وتشرين الأول من التأخير في استلام بطاقات الصراف الجديدة بعد انتهاء صلاحية السابقة، ما أدّى إلى تأخير صرف رواتبهم لعدة أشهر، ما زاد من الضغط عليهم وعلى وعائلاتهم، وتوجّه المصرف التجاري السوري إلى المتعاملين بالاعتذار عن التأخير الحاصل في تسليم البطاقات.

وكان سبب التأخير في طباعة بطاقات الصرافات وتسليمها في الوقت المحدد للموظفين يعود إلى “الضغط الحاصل على المصارف هذه الفترة بسبب فتح الحسابات الجديدة للمواطنين من أجل الحصول على الدعم”، وفق ما نقله موقع “بزنس2بزنس” المتخصص بالشأن الاقتصادي، عن مصادر مصرفية، حينها.