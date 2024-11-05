انخفاض جديد لأسعار الذهب في السوق المحلية
انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 5 آلاف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، عن السعر المسجّل يوم الاثنين، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و160 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و159 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 994286 ليرة وسعر شراء 993286 ليرة، وفق النشرة.
وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ42 مليوناً و500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و775 ألف ليرة.
وكان شهد سعر الذهب ارتفاعاً متتالياً خلال الفترة السابقة، وأرجعت الجمعية الحرفية للصياغة سبب ذلك إلى “ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، والتي وصلت إلى أعلى سعر”
يُذكر أن “أي مخالفة تعرّض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و 0112230766″، بحسب الجمعية.
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