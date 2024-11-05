القبض على فتاة وصديقها قاما بتمثيل عملية خطف
ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على فتاة وصديقها قاما بتمثيل عملية خطف، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية عبر “فيسبوك”.
وقالت الوزارة إنه “ادعى مواطن إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حول إقدام أشخاص مجهولين على خطف ابنة شقيقه، وقيام الخاطفين بالتواصل معه من رقمها الخليوي وإرسال صور لها، وهي مُكبلة اليدين ومعصوبة العينين ومُشهَر عليها مسدس حربي، وطلب فدية مالية قدرها ( 15 ) ألف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحها”.
وبينت الوزارة أنه “بالتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الامن الجنائي بدمشق من العثور على الفتاة ضمن منزل صديقتها في محلة المعضمية بريف دمشق”.
وتابعت الداخلية أنه”تم إحضار الفتاة إلى مركز القسم وبالتحقيق معها تبين إقدامها بالاتفاق مع صديقها على تمثيل عملية الخطف وتصويرها بضمن منزله الكائن بمحلة السبينة بريف دمشق مُستخدماً هيكلاً معدنياً لمسدس حربي”.
واعترفت الفتاة أنه “تم التواصل مع ذويها من جهازها الخليوي وإبلاغهم بأنه تم خطفها وإرسال صورها وهي مُكبلة اليدين ومعصوبة العينين لإجبارهم على دفع فدية مالية لهما وذلك بسبب خلافات شخصية بينهم، وتم إلقاء القبض على صديقها بعد نصب الكمين اللازم له وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه”تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص”.
وكانت كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادثة خطف مفتعلة وقعت في مدينة دير الزور حول تعرض شخص للخطف من قبل أشخاص مجهولين بعد ذهابه إلى عمله، مقابل فدية مالية وتبين أنه قام بالتخطيط بالاتفاق مع زوجته بهدف ابتزاز شقيقه المقيم في دولة الإمارات لتسديد ديونه.
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