نعيم قاسم: صواريخ وطائرات المقاومة ستصل إلى كل “إسرائيل”

قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم إن “وقف الحرب العدوانية يتوقف على الميدان، وأن صواريخ وطائرات المقاومة ستصل إلى كل مكان في “إسرائيل”.



وأضاف “قاسم” أن “الخيار الحصري لحزب الله هو منع الاحتلال “الإسرائيلي” من تحقيق أهدافه”.



وتابع “قاسم” أنه “ستصرخ “إسرائيل” من الطائرات والصواريخ ولا يوجد مكان في “إسرائيل” ممنوع من الطائرات والصواريخ، والأيام الماضية كانت نموذجاً”.



وكشف الأمين العام أن “حزب الله لديه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات، بالإضافة إلى إمكانيات متوفرة في المخازن وفي أماكن التموضع”.





وأوضح “قاسم” أن “المقاومة اللبنانية لديها 3 عوامل قوة أساسية، وهي أن المقاومين والحزب يحملون عقيدة إسلامية راسخة تجعلهم يقفون مع الحق والثبات والعزة، وثانياً أن المقاومين أعاروا جماجمهم لله، وثالثاً أن حزب الله هيأ نفسه وإمكانياته وقدراته للمواجهة مع الاحتلال”.



وتابع “قاسم” أنه “في المقابل، فإن “إسرائيل” لديها أيضا 3 عوامل قوة، تتعلق بالإبادة وقتل المدنيين والظلم والاحتلال، ولديها قدرة جوية استثنائية وشبكة اتصالات، يضاف إليها دعم غير منته من الشيطان الأكبر”.



وأشار الأمين العام إلى أن”حزب الله لا يعول على الانتخابات الأميركية التي فاز فيها مرشح الجمهوريين دونالد ترامب”.



وقال “قاسم” إن “إسرائيل” تشن حرباً عدوانية على لبنان، تهدف إلى إنهاء وجود الحزب واحتلال لبنان ولو عن بعد وجعله شبيها بالضفة الغربية، وأن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو لديه مشروع كبير يتخطى قطاع غزة ولبنان”.





وأكد الأمين العام أن وقف العدوان “الإسرائيلي” يتعلق بالميدان، وليس بالحراك السياسي والاستجداء لوقف هذا العدوان، مضيفاً “نحن لا نبني على الانتخابات الأميركية التي ليس لها قيمة بالنسبة لنا”.



يذكر أن “قاسم” ألقى كلمته في ذكرى الأربعين لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي استهدفته غارة “إسرائيلية” في ضاحية بيروت الجنوبية في 27 أيلول الماضي.

