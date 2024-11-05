القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بسرقة مركبة خاصة في منطقة ابن عساكر 

ألقت إحدى دوريات قسم شرطة الشاغور القبض وبالجـ.رم المشهود على ثلاثة أشخاص كانوا يقومون فجراً بسرقة مركبة خاصة نوع (كيا سيفيا) من محلة شارع ابن عساكر بعد قيامهم بفتحها بواسطة مفتاح مطابق، تم إحضارهم إلى مركز القسم مع المركبة المذكورة وتبين أنهم يدعون (غيث ، ح) و(أيمن ، ج) و(مياس ، م) وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وبإقدامهم على سرقة عدة مركبات خاصة وعامة من عدة أحياء ضمن مدينة دمشق ونقل هذه المركبات إلى محافظات أخرى ثم بيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهم، تم استرداد مركبة عامة نوع (سابا) كانوا قد أقدموا على سرقتها في وقت سابق.

تم تسليم المركبتين لأصحابهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.