غرف السياحة: حجز فندقي وليس كفيلاً للزوار إلى سورية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخباراً حول فرض شرط الكفيل للزوار الراغبين بدخول سورية، إضافة إلى اشتراط الحجز الفندقي المسبق كجزء من متطلبات التقديم على التأشيرة عبر منصة evisa.sy.

أوضح مصدر في اتحاد غرف السياحة أن قرار وزير الداخلية يتعلق فقط بالزوار القادمين عبر منصة evisa.sy، وهي المنصة التي تمنح تأشيرات الدخول الإلكترونية للراغبين بزيارة سورية بشكل مباشر.

ويتطلب هذا الإجراء حجزاً فندقياً لتوثيق مكان إقامة الزائر قبل وصوله، وهو شرط معمول به في معظم الدول للحصول على تأشيرة، ويهدف إلى تنظيم قدوم الزوار لأغراض سياحية أو ما شابه.

فيما يتعلق بمنصة أنجز anzej.gov.sy، التي تُستخدم من قبل السوريين لاستضافة أصدقائهم من جنسيات أخرى، أوضح المصدر أن القادمين عبر هذه الخدمة لا يحتاجون إلى حجز فندقي، كما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن موضوع “الكفيل” ليس له أساس من الصحة في هذه الحالة، حيث يكفي التصريح عن مكان إقامة الزائر لدى أقارب أو أصدقاء، مما يسهل إجراءات دخول الزوار إلى سورية سواء لأغراض عائلية أو سياحية.

الوطن