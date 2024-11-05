المقاومة العراقية تهاجم هدفين إسرائيليين في فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية أن مجاهديها هاجموا، اليوم الأربعاء، هدفاً إسرائيلياً حيوياً في حيفا في فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة استهدافها هدفاً إسرائيلياً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وتوعّدت بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

يأتي ذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وكانت المقاومة العراقية قد نفذت، أمس الثلاثاء، 7 عمليات ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسير.