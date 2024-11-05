ترامب يتقدم على هاريس في معظم الولايات

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في معظم الولايات.

وقد حصل ترامب حتى الآن على 267 صوتاً في المجمع الانتخابي، أي 68,298,812، ما نسبته 51.2%، في مقابل 214 أصوات لهاريس، أي 63,243,254، ما نسبته 47.4%. ويحتاج كل منهما إلى 270 صوتاً من إجمالي 538 صوتاً في المجمع الانتخابي للفوز برئاسة الجمهورية.

وبحسب نتائج أصوات المجمع الانتخابي، يتقدم ترامب على هاريس في الولايات التالية: أيداهو، وألاباما، وأركنساس، وإنديانا، وأيوا، وكانساس، وكنتاكي، وميسيسيبي، وميزوري، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفيرجينيا الغربية، ووايومنغ، ويوتا، ولويزيانا، وجورجيا، وويسكونسن، وكارولاينا الشمالية، وبنسلفانيا، وتكساس، وأوهايو، وفلوريدا، وميشيغين.

في المقابل، تقدمت هاريس في الولايات التالية: كاليفورنيا، وكونيتيكت، وكولورادو، وديلاوير، ومقاطعة كولومبيا، وإلينوي، وميريلاند، ومين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونيوهامبشاير، ونيوجيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وأوريغون، ورود آيلاند، وفيرمونت، وفيرجينيا، وواشنطن.

وفاز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعداً، ما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.

وقد نجح بيرني مورينو المولود في كولومبيا، والذي عمل في السابق تاجر سيارات، في انتزاع مقعد السناتور الديمقراطي شيرود براون عن ولاية أوهايو، وهو الذي يشغل منصبه منذ عام 2007 وكان يأمل الاحتفاظ به لولاية جديدة.

ووفقاً للقانون الأميركي الحالي، إذا تم توزيع عدد الأصوات بالتساوي عند النظر في المبادرات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن كلمة الفصل في هذه الحالة تعود إلى نائب رئيس الولايات المتحدة الذي يتمتع بسلطات رئيس مجلس الشيوخ.

يذكر أن الديمقراطيين لديهم 51 مقعداً في مجلس الشيوخ الحالي، فيما يسيطر الجمهوريون على 49 مقعداً.

الجمهوريون يتقدمون أيضاً في انتخابات مجلس النواب الأميركي

ويتقدم الجمهوريون أيضاً في انتخابات مجلس النواب الأميركي، ومن المتوقع أن يحصلوا على 159 مقعداً من أصل 435، فيما يتوقع أن يحصد الديمقراطيون 103 مقاعد.

رئيس مجلس النواب الأميركي: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب



ومع صدور آخر النتائج، قال رئيس مجلس النواب الأميركي: "رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب".

وأشار إلى أن الجمهوريين في المجلس على أهبة الاستعداد للتصرف فوراً وفقاً لأجندة ترامب "أميركا أولاً".

وفي الولايات المتحدة، لا يحدد الناخبون العاديون نتيجة الانتخابات الرئاسية، بل المجمع الانتخابي الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.

ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان، ويتراوح بين 3 و55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويتنافس فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.