عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 5/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة اللبنانية بتاريخ الإثنين 04-11-2024، 19 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:30 من مساء أمس الأحد 03-11-2024 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة أصابت أهدافها ‏بدقة.

2- مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.

3- مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.‏

4- مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة ايفن مناحم بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.‏

5- الساعة 00:05 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة.

6- الساعة 00:07 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة اللبنانية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنات "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 00:07 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 07:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح أصابت أهدافها ‏بدقة.

9- الساعة 09:00 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 09:30 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 10:55 استهداف منطقة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 11:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة يسود هامعلاه بصلية ‏صاروخية.‏

13- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها بدقّة.

14- الساعة 11:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة ‏الإسلاميّة مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 19:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدفت المقاومة ‌‏ مستوطنة كدمات تسفي بصلية ‌‏صاروخية.‏

16- الساعة 19:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية مستوطنة اييليت هشاحر للمرة الثانية بصلية ‌‏صاروخية.‏

17- الساعة 19:00 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة للمرة الثالثة بصلية صاروخية.‏

18- الساعة 21:30 استهداف شمال مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 21:40 استهداف تحرك لِقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.