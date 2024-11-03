روما أقنعت الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سورية

كشفت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية أن الحكومة الإيطالية نجحت في إقناع الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سورية، حيث تم اختيار السفير النمساوي السابق لدى تركيا ومصر، كريستيان بيرغر، لهذا المنصب.

وذكرت الصحيفة أن جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عيّن الدبلوماسي النمساوي بيرغر مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي في سورية.

بيرغر يتمتع بخبرة طويلة في الشأن السوري، حيث شغل سابقاً منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، ويستعد حالياً لمغادرة مصر بعد انتهاء مهمته هناك والتي استمرت لأربع سنوات.

ووفقاً للصحيفة، فإن تعيين مبعوث خاص في سورية جاء نتيجة للجهود الدبلوماسية التي قادتها إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر إيطاليا إحدى الدول الرئيسية التي تسعى لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التالية للدبلوماسية الأوروبية قد تكون إقناع المستشار الألماني، أولاف شولتز، بالاعتراف بالمناطق الآمنة في سورية، كجزء من خطة لإعادة اللاجئين السوريين إليها.

وتحدثت الصحيفة عن أن ألمانيا بدأت تبدي انفتاحاً أكبر على الحوار مع الحكومة السورية في سياق ملف الهجرة.

هذا الإعلان يأتي بعد تصريح المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن العمل على تعيين مبعوث خاص في سورية، وسط مساعٍ تبذلها ثماني دول في الاتحاد الأوروبي لاستئناف التواصل مع الرئيس السوري بهدف تشجيع عودة اللاجئين.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة مصرالي، أن عملية تعيين المبعوث الخاص ما زالت جارية، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول موعد التعيين أو هوية المبعوث.

كما ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الشأن السوري مؤخراً خلال اجتماعهم، فيما كثفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، من محادثاتها مع قادة الدول ذات التفكير المماثل في محاولة لدفعهم نحو دعم عودة اللاجئين إلى سورية.

وكالات