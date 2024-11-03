المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في جباليا.. وتدكّ محور نتساريم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام استهدافها قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذائف "RPG" و"تاندوم"، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، قرب مستشفى "اليمن السعيد" وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

ونشر الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، مشاهد توثق استهداف 4 جنود إسرائيليين ودبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار في حي القصاصيب في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وأمس، أعلنت كتائب القسام استهدافها موقعاً عسكرياً تابعاً للاحتلال في محور "نتساريم" بطائرة "زواري" المسيّرة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تفجير مجاهديها عبوة من نوع "ثاقب" - مزروعة مسبقاً - في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة قرب الإدارة المدنية، شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع.

ونشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد من تجهيز وقصف مجاهديها مستوطنتي "سديروت" و"مفلاسيم" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

من جهتها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف مقاتليها محور "نتساريم" بصاروخين من نوع "107"، ضمن عملية بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.

ونشرت سرايا القدس، أمس، مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وضمن عملية مشتركة مع كتائب الأنصار، قصفت موقع قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من عيار "107" ملم.

وأكدت أنّ العملية هذه جاءت رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

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