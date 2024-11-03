أكسيوس ينشر أسماء من يريد ترامب معاقبتهم إذا فاز بالرئاسة

نشر موقع “أكسيوس” تقريراً تناول فيه تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أبدى صراحة نيته الانتقام ممن يراهم “أعداء الداخل” إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرض الموقع قائمة بالأشخاص والمؤسسات التي تعهد ترامب بمحاسبتهم أو معاقبتهم، ووصفهم بأنهم “أعداء داخل أمريكا”. وخلال الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، كرر ترامب وعوده بـ”سحق الأعداء الداخليين”، وهي تعابير وصفها منتقدوه بأنها تحمل طابعًا “فاشيًا”.

تضمنت القائمة التي نشرها “أكسيوس” أسماء الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، إلى جانب رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. كما شملت القائمة وسائل الإعلام الكبرى مثل قنوات “ABC”، و”CBS”، و”NBC”، إضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل “Meta” و”Google”.

وقد أثار أسلوب ترامب الغامض والعشوائي في حديثه حول “الأعداء” نقاشات حادة، خصوصاً بعدما أشار إلى إمكانية استخدام الجيش الأمريكي ضد ما سماه “المجانين اليساريين المتطرفين”.

رغم أن الموقع أشار إلى أن ترامب قد لا يمتلك قائمة رسمية، فإن مراجعة تصريحاته العلنية تكشف عن قائمة كبيرة من الأعداء المفترضين الذين توعدهم بالسجن أو الملاحقة القضائية أو غيرها من العقوبات.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، والمقررة في 5 نوفمبر، ستشهد تنافساً بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على منصب الرئاسة.

روسيا اليوم